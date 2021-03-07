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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات

الأحد 07/مارس/2021 - 12:43 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات
ياسمين شعيب
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تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم اختتام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول دون رصد أي شكاوى أو مشكلات، مضيفًا أنه تم تطبيق أقصى درجات الوقاية الممكنة من حيث تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.

وخلال تفقده لأعمال الامتحانات بكليتي الطب البيطري، والتمريض، قام رئيس الجامعة بتحفيز الطلاب على الجد والاجتهاد؛ لرفعة اسم الجامعة عاليًا، متابعًا الوقوف على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بدءً من لحظة دخول الطلاب وحتى خروجهم بعد الامتحانات مباشرةً دون تكدس.

وأكد النجار أن الجامعة اتخذت حزمة من التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات، لتيسير كافة الظروف لضمان سير عملية الامتحان بسهولة ويسر، مع التأكد من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أية استفسارات للطلاب، كما تابع سير أعمال الكنترولات لإنجاز عملية التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول.
رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات

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