نائب محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

قام هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية للمرور على عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتى أجريت اليوم الأحد بمدارس المحافظة، يرافقه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.وأوضح نائب المحافظ أن الهدف من جولة المرور هو الاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان، وكذا التأكد من اتخاذ كافة ال‘جراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتنفيذ اجراءات التباعد حرصا على صحة وسلامة وحياة الجميع.وأضاف نائب المحافظ أنه تم المرور على لجان الامتحانات بمدارس السيدة عائشة الإعدادية للبنات، ومدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات بمدينة المنصورة، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمدرستين.وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية لرياض الاطفال وحجرات الأنشطة والألعاب الترفيهية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس المشار إليها.وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة توفير أجواء الهدوء والمناخ الملائم لأبناءنا الطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه سبق وأن وجه لاتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية والصحية وتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.فيما أكد وكيل وزارة التربية التعليم بالدقهلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة.