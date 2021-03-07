استقبال 241 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم استقبال 241 ألف و835 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتى 6 مارس الجاري، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.و طالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.