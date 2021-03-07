إيطاليا تفكر في قيود أكثر صرامة في العطلات الأسبوعية

تفكر حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في فرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك جعل البلاد بأكملها منطقة شديدة الخطورة "حمراء" على الأقل خلال عطلات نهاية الأسبوع، لمواجهة طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "لم تتوقف الموجة الثانية أبدا، نشهد ذروة كبيرة للغاية بسبب السلالات المتحورة، وهو ما يقودنا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تقييدا من أي وقت مضى".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سبيرانزا لم يستبعد تحويل إيطاليا بأكملها إلى منطقة حمراء على الأقل في عطلات نهاية الأسبوع، وفرض حظر تجوال أكثر صرامة.وقال: "من الواضح أننا سنراقب الوضع الوبائي، ونكيف التدابير في ضوء المتغيرات".