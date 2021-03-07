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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقفة لـ الدستوري الحر بتونس تطالب بطرد الإخوان

الأحد 07/مارس/2021 - 12:40 م
عبير موسي
عبير موسي
أمينة ذكى
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نظّم أنصار الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة الاستقلال وسط مدينة باجة التونسية وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية محلية.

فيما حضر الوقفة، رئيسة الحزب عبير موسي وعدد من أعضاء الهيئة السياسية للحزب، وبعنوان "ثورة التنوير مستمرة"، تجمّع مئات مناصري الحزب مرددين شعارات معادية للاسلام السياسي، ومنادية بـ"طرد الإخوان" وتحسين المقدرة الشرائية والوضعية التنموية بالجهة.

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