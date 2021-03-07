28831 طالبا أدوا امتحان الشهادة الإعدادية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات المجمعة لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية والتى أداها ٢٨٨٣١ طالبا من ٢٩١٢٧ طالبا بنسبة حضور بلغت ٩٩٪، حيث اطمأنت على انتظام سير الامتحانات وكذا تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب..كما تابعت دخول طلاب الصف الثانى الثانوى على منصة الامتحانات الإلكترونية فى الموعد المحدد لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة ٩٩.٩٪.وأشار عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم انه يتم متابعة العملية الامتحانية اولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية وكذا الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، فضلًا عن التواجد الميدانى وسط الطلاب للوقوف على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلبة، مؤكدًا أنه لم يتم رصد اية شكاوى على مدار اليوم.