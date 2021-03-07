رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الشرقية تحرر 3045 محضرا وتضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

الأحد 07/مارس/2021 - 12:39 م
أطنان مواد غذائية
أطنان مواد غذائية مجهولة
سارة الوردانى
طباعة
أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (٣٠٤٥) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٢٣١) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير (٨١٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٤ طن و٧٥٠ كيلو دقيق مدعم و٥ طن و٥٠٠ كيلو سكر و٣٠٠ كيلو لحوم ودواجن و٣٥٣ عبوة سلع غذائية، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم ضبط ٣٥ شيكارة مكرونة و١٠ من كرتونة رنجة و٥٥٠ كيلو فول سوداني و١٠٥ كرتونة سمنة و٥٠ برميل زيت جميهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٤ طن سماد حيواني وطن أكياس مسحوق غسيل و٥٥٠ كمامة و١٣ ألف و٥٠٠ لتر محلول معالج و٥ طن مواد تصنيع صابون و١٣ الف لتر سولار جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

موضوعات متعلقة

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

تقلب في درجات الحرارة وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

الصور

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا