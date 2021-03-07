تموين الشرقية تحرر 3045 محضرا وتضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (٣٠٤٥) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٢٣١) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.كما تم تحرير (٨١٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٤ طن و٧٥٠ كيلو دقيق مدعم و٥ طن و٥٠٠ كيلو سكر و٣٠٠ كيلو لحوم ودواجن و٣٥٣ عبوة سلع غذائية، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم ضبط ٣٥ شيكارة مكرونة و١٠ من كرتونة رنجة و٥٥٠ كيلو فول سوداني و١٠٥ كرتونة سمنة و٥٠ برميل زيت جميهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٤ طن سماد حيواني وطن أكياس مسحوق غسيل و٥٥٠ كمامة و١٣ ألف و٥٠٠ لتر محلول معالج و٥ طن مواد تصنيع صابون و١٣ الف لتر سولار جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالأسواق.وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.