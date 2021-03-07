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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 4 قوافل للصحة الإنجابية بالمجان

الأحد 07/مارس/2021 - 12:39 م
قوافل للصحة الإنجابية
قوافل للصحة الإنجابية بالمجان
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق 4 قوافل للصحة الإنجابية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء بعدة محافظات.

وأشار في تصريحات للدستور، إلى أنه سيتم إطلاق تلك القوافل إلى قرى سفلاق والجلاوية والفراسية بإدارة ساقلتة محافظة سوهاج، والإيخيوة وشهداء بحر البقر وجزيرة سعود بإدارة الحسينية محافظة الشرقية، وسمهود والحبيلات الغربية وكوم جابر بإدارة أبو طشت محافظة قنا، والشيخ مرزوق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإدارة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من الزيادة السكانية تحت شعار: "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ولفت إلى أنه سيتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وذكر أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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