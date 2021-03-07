أبرزها 150 كيلو لحوم فاسدة.. ضبط 53 قضية تموينية فى سوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.وأسفرت جهود الحملة، طبقا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج عن ضبط 53 قضية تموينية، من بينها ضبط مدير مسئول محل أدوات بيطرية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 243 عبوة أدوية بيطرية، و150 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.كما تم ضبط 9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.