تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن ٢٥٩٦٠ طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، موزعين على ٣٠٣ لجنة، امتحان مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية، فى الفترة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا.وتبين انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.بينما استمرت غرفة عمليات المرحلة الثانوية فى عملها، حيث أدى طلاب الصف الثانى للشعبة العلمية امتحانهم اليوم فى مادة (الفيزياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم فى مادة (التاريخ) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.ونجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى أن اليوم أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصف الرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك على ثلاث فترات (من الثامنة حتى الحادية عشر صباحًا)وذلك بواقع ساعة للفترة الواحدة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.بينما قام الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، بتفقد مدارس (عبدالمجيد حسين الإعدادية المشتركة - محفوظة مرغنى الإعدادية بنات - كمال عباس ناصر الإعدادية المشتركة) وتأكد سيادته من تطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية، وأكد الطلاب أن الامتحانات جيدة ومن المنهج الدراسى، كما أكدوا أنه تم قياس درجة الحرارة لهم قبل دخول اللجان.وتابع أحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة، امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والشهادة الإعدادية للمكفوفين، والاول الثانوي للمكفوفين بمجمع مدارس النور والأمل، وتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.فى حين قام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية، بتفقد اللجان الامتحانية بمدارس (سليمان على الثانوية - عثمان بن عفان الإعدادية) وقام السيدجمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية، بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة عزيز ابراهيم الإعدادية بنات.وتابع خالد صالح مدير إدارة دراو سير الامتحانات بمدارس (الشهيد عمر حسين السنوسى الإعدادية - الشيخ إبراهيم الإعدادية - الطويسة الإعدادية) وتفقد صبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية لجان (خريط الاعدادية - أرمنا الاعدادية - عنيبة الإعدادية المشتركة) وتأكد مديرى الإدارات من التزام الجميع بكافة الاجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة وإرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد بين الطلاب، وكذلك انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان.