رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:35 م
الدكتور خالد قبيصى
الدكتور خالد قبيصى
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قال الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن ٢٥٩٦٠ طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، موزعين على ٣٠٣ لجنة، امتحان مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية، فى الفترة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا.

وتبين انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.

بينما استمرت غرفة عمليات المرحلة الثانوية فى عملها، حيث أدى طلاب الصف الثانى للشعبة العلمية امتحانهم اليوم فى مادة (الفيزياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم فى مادة (التاريخ) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.

ونجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.

وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى أن اليوم أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصف الرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك على ثلاث فترات (من الثامنة حتى الحادية عشر صباحًا)وذلك بواقع ساعة للفترة الواحدة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.

بينما قام الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، بتفقد مدارس (عبدالمجيد حسين الإعدادية المشتركة - محفوظة مرغنى الإعدادية بنات - كمال عباس ناصر الإعدادية المشتركة) وتأكد سيادته من تطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية، وأكد الطلاب أن الامتحانات جيدة ومن المنهج الدراسى، كما أكدوا أنه تم قياس درجة الحرارة لهم قبل دخول اللجان.

وتابع أحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة، امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والشهادة الإعدادية للمكفوفين، والاول الثانوي للمكفوفين بمجمع مدارس النور والأمل، وتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

فى حين قام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية، بتفقد اللجان الامتحانية بمدارس (سليمان على الثانوية - عثمان بن عفان الإعدادية) وقام السيدجمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية، بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة عزيز ابراهيم الإعدادية بنات.

وتابع خالد صالح مدير إدارة دراو سير الامتحانات بمدارس (الشهيد عمر حسين السنوسى الإعدادية - الشيخ إبراهيم الإعدادية - الطويسة الإعدادية) وتفقد صبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية لجان (خريط الاعدادية - أرمنا الاعدادية - عنيبة الإعدادية المشتركة) وتأكد مديرى الإدارات من التزام الجميع بكافة الاجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة وإرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد بين الطلاب، وكذلك انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان.
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

موضوعات متعلقة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا