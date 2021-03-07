سيامة الأنبا أغابيوس أسقفًًا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

تمم البابا تواضروس الثاني، طقس السيامة الأسقفية الأنبا أغابيوس، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.جاء ذلك أثناء القداس الإلهي الذي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية اللمسات الأخيرة لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل مقعد لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.