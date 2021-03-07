«حماية المستهلك» بالأقصر يصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية

أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، نشرة بكافة تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق.وتصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمبادرة بالسوق الحضري، تحت إشراف عبد الرازق الصافي محمد وكيل المديرية.وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، إن النشرة تأتي فى ضوء الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتكثيف الرقابة على الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، أو عدم الإلتزام بالأسعار المعتمدة أو المعلنة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك،وأكد أنه سيتم التصدي بحزم لكل مخالف حيث أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنية،ووجه الدعوة إلى كافة المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.