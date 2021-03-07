رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حماية المستهلك» بالأقصر يصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:33 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
نرمين محمود الدهان
طباعة
أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، نشرة بكافة تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق.

وتصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمبادرة بالسوق الحضري، تحت إشراف عبد الرازق الصافي محمد وكيل المديرية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، إن النشرة تأتي فى ضوء الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتكثيف الرقابة على الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، أو عدم الإلتزام بالأسعار المعتمدة أو المعلنة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك،

وأكد أنه سيتم التصدي بحزم لكل مخالف حيث أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنية،

ووجه الدعوة إلى كافة المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
«حماية المستهلك» بالأقصر يصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية
«حماية المستهلك» بالأقصر يصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية

موضوعات متعلقة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

الصور

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا