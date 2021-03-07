عمرو يوسف ينتهي من تصوير أولى معارك «الملك أحمس»

انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير مشاهد المعركة الأولى في مسلسله الدرامي الجديد "الملك"، والذي تدور أحداثه في فترة العصر الفرعوني، حيث يجسد عمرو يوسف دور الملك أحمس وفترة كفاحه ضد الهكسوس ودور والدته في تحفيزه.وشهدت المعركة الأولى اشتراك العديد من المجاميع في الحرب، ومن المقرر أن يقوم المخرج حسين المنباوي بالاستعانة بعدد من مشاهد الجرافيك خاصة للحروب التي خاضها الملك أحمس.وأنهى فريق العمل جزء كبير من التصوير والذي بدأ خلال الفترة الماضية داخل مدينة الانتاج الإعلامي، ويتم التصوير ما بين الديكورات الخاصة والتي بنيت خصيصا للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي منطقة القناطر الخيرية، على أن يتم تصوير بعض المشاهد في مدينة الأقصر.ومسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.