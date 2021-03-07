داليا مصطفى في ضيافة «الدستور».. بعد قليل

تحل الفنانة داليا مصطفى، بعد قليل، ضيفةً على جريدة «الدستور»، في ندوة حول آخر أعمالها الفنية.ومن المقرر أن تكشف داليا، خلال استضافتها في «الدستور»، عن أعمالها الفنية المقبلة، كما تتحدث عن تفاصيل فيلمها الجديد "قبل الأربعين"، وكواليس مشاركتها في مسلسل "في يوم وليلة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما تكشف عن نيتها المشاركة في موسم رمضان المقبل، بالإضافة إلى العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية.