نضال وراء الاحتفال.. قصة اختيار 8 مارس يوما عالميا للمرأة

• 1856م

• 8 مارس 1908

• 8 مارس 1909

• 1977

يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على تقدير النساء حول العالم، وتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجهها المرأة على كافة الأصعدة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، من خلال الفعاليات والندوات التي تقام في كل دولة.وجاء الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945. ويرجح بعض الباحثين أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. وهذه أبرز التواريخ التي توثق لهذا اليوم.خرجت آلاف النساء شوارع مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل اللاإنسانية.نجحت المسيرة، وطرح المسؤولين مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.تظاهرت النساء وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.أصبح يوم المرأة تاريخًا عالميًا خاصًّا بالنساء في جميع بلدان العالم.تم الاحتفال به رسميًا في أميركا، وكان يُعرف باليوم القومي للمرأة تذكيرًا بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك.اعتمدت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة لأول مرة ليتحول هذا التاريخ 8 مارس إلى رمز لنضال المرأة.وشكلت حركة «الخبز والورد» بداية مبادرات وحراك نسوي داخل الولايات المتحدة للمطالبة تباعًا بكافة الحقوق الأساسية للمرأة، بما في ذلك الحق السياسي، والمساواة في ظروف العمل، وجاءت رمزية الورد إلى الحب والتعاطف والمساواة، في حين جاء الخبز كرمز على أهمية المساواة في العمل.أقر المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات في أغسطس 1910 في كوبنهاجن اليوم العالمي للمرأة. أما في بريطانيا نشأت حركة النساء المطالبات بحق الاقتراع للنساء سنة 1903، حيث نالت النسوة هذا الحق عام 1918.اعتمدت الكثير من البلدان حول العالم يوم المرأة العالمي كعطلة رسمية للنساء، مثل الحال في أفغانستان وأنغولا، أرمينيا، أذربيجان بيلاروس، بوركينا فاسو، كمبوديا، الصين (للنساء فقط)، كوبا، جورجيا، غينيا-بيساو، إريتريا، كازاخستان، لاوس، مقدونيا (للنساء فقط)، ومدغشقر (للنساء فقط)، ومولدوفا، منغوليا، نيبال (للنساء فقط)، روسيا، طاجيكستان وقيرغيزستان، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، أوزبكستان، وفيتنام وزامبيا.وفي بعض البلدان، مثل الكاميرون وكرواتيا، رومانيا، والجبل الأسود، البوسنة والهرسك، وصربيا، بلغاريا وشيلي، اعتاد الرجال على إهداء النساء حوله هدية ولو صغيرة مثل وردة أو قول معايدة للأمهات والزوجات، والصديقات.