«التموين» تطرح 3 أنواع «فيليه».. تعرف على أسعارها

أكد محمد عبد الباري مشرف المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة في فروع الشركة الثابتة والمتنقلة تصل إلى 80%.وقال عبد الباري في تصريح خاص للدستور، إنه يتم طرح 3 أنواع من الفيليه تتضمن نوعين مستورد يتراوح سعرها ما بين 27 إلى 35 جنيها، والنوع الثالث محلي وهو الفيليه البلطي الأسواني بـ 80 جنيها للكيلو.ولفت إلى أنه خلال الموسم الشتوي ترتفع تدريجيا معدلات الاستهلاك والسحب.وأشار إلى أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا يطبق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم للفروع وارتداء الجوانتات للبائع في الفروع.