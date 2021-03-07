وصيفة العالم في تجديف الصالات: 10 ثواني أبعدتني عن حصد اللقب

حصلت اللاعبة غادة ندا، لاعبة نادي المقاولين العرب ومنتخب مصر، على الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات بفارق بسيط عن صاحبة اللقب بطلة العالم الدنماركية.وتقول الكابتن غادة ندا، 27 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، "أنا من مدينة السنبلاوين، ومغتربة في مدينة القاهرة لكي أحقق حلمي بالوصول إلى نتائج متقدمة في رياضة التجديف"، وبدأت ممارسة رياضة التجديف في سن 24، في نادي المقاولين العرب، تحت إشراف الكابتن عادل بدر، حيث شاركت في أول بطولة محلية في 16 مارس 2018 وحصلت على المركز الثاني على الجمهورية في لعبة تجديف الصالات، ثم بعد ذلك شاركت في مسابقات محلية وأحرزت المراكز الثانية.وأضافت ندا، أنها حصلت على المركز الأول في بطولة كأس مصر في 2020 ثم بعد ذلك انتظمت في التدريبات وأصبحت أحقق أرقاما كبيرة في التجديف، وبعد ذلك انضممت إلى المنتخب المصري لرياضة التجديف تحت قيادة الكابتن سامح جاد ومرام صبحي، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أوقفت الأنشطة الرياضية في العالم وغلق الأندية الرياضية، وقامت بممارسة التمارين في المنزل، بالإضافة إلي الجري يوميا على الطريق الزراعي للمحافظة على اللياقة البدنية لحين عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.وأكدت وصيفة العالم لتجديف الصالات، أن البيت له دور كبير في حياتها ومساعدتها في الوصول إلى العالمية وتحقيق الميدالية الفضية، وأنها حصلت على المركز الثاني في ساعة محققة مسافة 15216 مترا بفارق 3 أمتار عن اللاعبة الدنماركية بمتوسط 1:58 ويعتبر هذا السباق الأطول من نوعه الذي شارك به منتخب مصر وتحقيق رقم قياسي "مكنش حد عارف مين الأول والثاني لأننا كنا متساويين مع بعض في آخر 10 ثواني.. بس الحمد لله ده نصيب هيا شدت في الآخر".