«تموين البحيرة» يحرر 25 مخالفة لمخابز بكوم حمادة وإيتاي البارود

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 25 مخالفة ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز.ووفقا لبيان إعلامي، للمديرية اليوم، فقد استهدفت الحملة مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود، وتمكنت من تحرير 25 مخالفة لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وحررت محاضر للمخالفين، وأحيلوا إلى النيابة.وشدّد وزارة التموين على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.