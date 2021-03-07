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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز ينتهي من المشاهد الخارجية لـ«هجمة مرتدة» في الأردن

الأحد 07/مارس/2021 - 12:35 م
أحمد عز
أحمد عز
دعاء عبد المقصود
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يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "هجمة مرتدة"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتبقى لعز وفريق عمل المسلسل 5 أيام تصوير في الأردن لإنهاء المشاهد الخارجية من المسلسل الذي أوشك على الانتهاء من تصويره بالكامل، ويتبقى لفريق العمل مشاهد معدودة في القاهرة، حيث تم إنجاز 95% من مشاهد المسلسل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل قد طرحت مؤخرا البوستر الرسمي والدعائي للمسلسل استعدادا لطرح البرومو.

ويجسد أحمد عز، في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، ويشارك في بطولته كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والفنان الشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

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