إجمالي إصابات كورونا في عمان 143 ألفًا و955 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بلغ 143 ألفا و955 إصابة، والوفيات 1591، بنسبة 11ر1%.وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 134 ألفا و314، لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 217 حالة والمحتجزين في العناية المركزة 77.