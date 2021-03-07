إجمالي إصابات كورونا في عمان 143 ألفًا و955 حتى الآن
الأحد 07/مارس/2021 - 12:30 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بلغ 143 ألفا و955 إصابة، والوفيات 1591، بنسبة 11ر1%.
وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 134 ألفا و314، لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 217 حالة والمحتجزين في العناية المركزة 77.
وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 134 ألفا و314، لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 217 حالة والمحتجزين في العناية المركزة 77.