زراعة الوادي الجديد تكافح «سوسة النخيل» بالخارجة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن علاج نخيل مصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء بمركز الخارجة.وأوضحت أنه جرى الدفع بفرق مكافحة وعلاج تابعة للمديرية بمنطقة «بئر الجمهورية» بمدينة الخارجة، بعد رصد بؤر مصابة بالحشرة في المنطقة، وجرى التعامل معها وعلاجها عن طريق الحقن لمكافحة المرض.وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن فرق المهندسين والمشرفين الزراعيين تجوب المنطقة المحيطة بالبؤر المصابة، خاصة منطقة «القطارة» شمال مدينة الخارجة؛ لرصد أي إصابات ومكافحتها.وأضاف أن المديرية تستكمل عقد الندوات الإرشادية واللقاءات الجماهيرية والإعلامية لنشر الوعي بطرق اكتشاف الإصابة والمكافحة.