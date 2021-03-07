العثور على جثة مواطن مصري مفقود منذ أكثر من خمسة سنوات في ليبيا

كشف رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بمدينة أجدابيا شرق ليبيا، ملازم ثان محمد الفاخري، اليوم الأحد، عن العثور على جثة مواطن مصري مفقود منذ أكثر من خمسة سنوات في أجدابيا.وأضاف الفاخري، في تصريحات لـ "بوابة الوسط" الليبية، أن العثور على الجثمان جاء بعد أن أبلغ أحد المواطنين عن وجود جثة على الطريق الصحراوي أجدابيا – طبرق، تحديدًا جنوب الطريق المعبد بمسافة 30 كلم.وأوضح الفاخري، أنه جرى التعرف على هوية الجثمان بعد تفتيش الملابس، التي كان يرتديها المتوفي، إذ عثر داخل ملابسه على هاتف محمول أحمر اللون بدون نضيدة وبه شريحة نوع ليبيانا وأخرى مصري، وبعد وضع نضيدة للهاتف ظهرت مجموعة من الأسماء من ضمنها رقم باسم أبي ورقم آخر من مصر.وأشار إلى أنه بعد الاتصال بأحد الأرقام المكتوب باسم أبي طرحت عليه عدد من التساؤلات والتي تبين من خلال إجابته أنه والد الشخص المتوفى، ويدعى محمود شداد السيد مواليد 1996 مسلم من مدينة أسيوط المصرية، وأن ابنه مفقود منذ أكثر من خمسة سنوات.وأكد أن الإجراءات القانونية مازالت مستمرة من قبل وحدة التحقيق بالقسم، حتى يتم إثبات تطابق المعلومات المتحصل عليها.وأشار إلى أن الجثمان تم نقله إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، من أجل عرض الجثة على الطبيب الشرعي للاختصاص.