قطر تسجل 474 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 419 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و55 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 166949 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10037 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1578949 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 10686 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 262 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 301 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 156001 حالة.