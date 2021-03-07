رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

الأحد 07/مارس/2021 - 12:16 م
السكرتير العام بأسيوط
السكرتير العام بأسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن خطة رصف الطرق والشوارع جاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا.

حيث تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، يرافقه تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونائبه ومسئولي الرصف، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بعدد من شوارع مركز أبنوب، وذلك للاطمئنان على سير العمل طبقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، على أن يتم استكمال الخطة لباقي مراكز المحافظة لتسهيل الحركة والانتقال في هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز أو ربط القرى التابعة لها.

وأكد سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.

يذكر أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.   
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب
السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

موضوعات متعلقة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

تقلب في درجات الحرارة وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

داليا مصطفى في ضيافة «الدستور».. بعد قليل

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا