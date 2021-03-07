السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن خطة رصف الطرق والشوارع جاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا.حيث تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، يرافقه تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونائبه ومسئولي الرصف، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بعدد من شوارع مركز أبنوب، وذلك للاطمئنان على سير العمل طبقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، على أن يتم استكمال الخطة لباقي مراكز المحافظة لتسهيل الحركة والانتقال في هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز أو ربط القرى التابعة لها.وأكد سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.يذكر أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.