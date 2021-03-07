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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إسلام حافظ يبدأ تصوير دوره في «آل هارون»

الأحد 07/مارس/2021 - 12:16 م
آل هارون
آل هارون
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان إسلام حافظ تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "آل هارون" حيث انضم مؤخرا لأسرة عمل الفيلم والذي بدأ تصويره قبل أسبوعين في أحد اللوكيشانات الخاصة بالفيلم تحت قيادة المخرج معتز حسام.

ويجسد إسلام ضمن أحداث الفيلم دورا هاما ومحوريا في تحريك الأحداث.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

و"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدى هيكل، وغيرهم من النجوم.

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