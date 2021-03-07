مسؤول بريطاني: على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن « نيته السيئة» نحونا

دعا كبير المفاوضين البريطانيين لورد فروست بروكسل" للتخلى علن أي نية سيئة متبقية" نحو المملكة المتحدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي مازال يشهد خلافات بشأن الترتيبات المتعلقة بالتجارة مع إيرلندا الشمالية.وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إنها سوف تتخذ إجراء قانونيا ضد وايت هول( مركز السلطة في المملكة المتحدة)، عقب أن أعلنت المملكة أنها سوف تمدد سلسلة من فترات السماح للشركات للتكيف مع الترتيبات الجديدة بين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، والتي تهدف لتسهيل التجارة بين إيرلندا الشمالية، التي سوف تبقى ضمن السوق الأوروبية الموحدة للبضائع، وبريطانيا العظمى لحين إصدار قرار بشأن الترتيبات النهائية.