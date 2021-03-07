غدا.. ورشة عمل متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية

تنظم هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورشة عمل بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" غدًا الاثنين بمدينة دمياط.وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يستهدف زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التصديرية الكبيرة بدول القارة الأفريقية.وقالت الحكومة إن ورشة العمل تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم صناعة الأثاث والتوجيه بفتح آفاق تصديرية إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية لمدينة دمياط ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث بها ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.