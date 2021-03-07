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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء الامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:21 م
الامتحان
الامتحان
نورهان عبدالرحمن
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انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي، (الشهادة الإعدادية)، منذ قليل، من أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول، بمدارسهم، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة واحترازية، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة أن يكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، وسيكون الحضور يوما واحدا فقط في لجان مدرسية، وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

وشددت الوزارة على ألا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك، على أن يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فني.. إلخ) وفق تلك الدرجات.

وأكدت الوزارة أنه يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمّنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

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