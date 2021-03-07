محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع جامع ناصر ببنها

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جامع ناصر بمدينة بنها، والذى تم البدء في رصفها مساء أمس، يرافقه المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها.ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لتسهيل الحركة المرورية بالشارع.كما تابع الهجان أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والتى تشمل وضع الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وقد شدد المحافظ على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.وقال المحافظ إن أعمال التطوير التى تتم فى الشارع من أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجاروذلك بطول الشارع، كما تم دهان الأسوار مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري.الجدير بالذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.