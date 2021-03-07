الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مطعمًا في وسط العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن مقتل عشرين مواطنًا صوماليًا وإصابة العشرات.وعبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، عن تضامن الجامعة الكامل مع الدولة الصومالية في جهودها لمكافحة الإرهاب وقدم تعازي الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.كما أكد المصدر على ضرورة تعزيز مستوى التكاتف الدولي والصومالي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية حتى لا تنال من الجهود الحثيثة المبذولة حاليًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية الصومالية.