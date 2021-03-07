محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المقاولون العرب

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب بمكتبه بديوان عام المحافظة، سير الأعمال في المشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المجالات.واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مرافق الإسكان وغيرها والتي تقوم بتنفيذها الشركة ببورسعيد، مؤكدًا على أهمية تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة تماشيًا مع المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات.وعقب اللقاء ذكر المهندس مبارك منصور مبارك أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة تتخطى 400 مليون جنيه، تم مناقشة عددًا منها مثل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 60 ألف متر مكعب يوم لخدمة المنطقة الصناعية جنوب الرسوة، وكذلك مشروع الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع الاستثمار داخل المنطقة الحرة الصناعية ومشروع ترفيق المنطقة الصناعية 356 ومشروع ترفيق المنطقة الصناعية قبلي C9، كما تم التأكيد علي التسليم النهائي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد، بالإضافة لمشروع أعمال ترفيق الإسكان الاجتماعي ببور فؤاد وهو عبارة عن ترفيق 10 آلاف وحدة سكنية.حضر اللقاء المهندسان محسن عبد المحسن مدير مشروعات بورسعيد وشريف وحيد مدير الأعمال الكهروميكانيكية بفرع سيناء.