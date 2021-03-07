زيادة أعداد المصابين بكورونا في تركيا بنسبة 100%

أكد اتحاد الأطباء التركي، اليوم الأحد، أن عدد المحافظات التي تقع في دائرة الخطر بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) زاد من 17 إلى 26 محافظة، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد أيضًا بنسبة 100% خلال الأيام الأخيرة.يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، الحظر عن بعض المحافظات أمس الجمعة، الذي سبق أن فُرض عليها بعد ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس.وقال اتحاد الأطباء في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن عدد المحافظات التي تقع في دائرة الخطر بسبب فيروس كورونا زاد من 17 إلى 26 محافظة، وفي معظم المحافظات هناك زيادة في عدد الحالات بنسبة تتراوح بين 50% - و100% »، متابعًا: «ليست هناك استراتيجية مؤثرة لإدارة الوباء، ولا يمكن إدارة الوباء. ونحن ندفع الثمن باعتبارنا المجتمع».يأتي هذا فيما سجلت تركيا بالأمس 11 ألفًا و302 إصابة جديدة بكورونا، فيما سجلت 65 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 28 ألفا و965 حالة وفاة.