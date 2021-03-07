«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر ديوان جديد للشاعر خالد الحلِّي بعنوان «ما كان.. كيف كان؟»، في 177 صفحة من القطع المتوسط.يضم الديوان 41 قصيدة مع ترجمة كاملة لها إلى اللغة الإنجليزية قام بها الأديب والمترجم جورج صليب، الذي قام أيضًا بالتصميم والإخراج الفني للديوان.وحمل الغلاف لوحة للفنان الدكتور محمد أبو ميس، وزينت صفحاته الداخلية بلوحتين أخرتين لنفس الفنان، إلى جانب صورتين تعبيريتين الأولى عن الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت مساء يوم الثلاثاء 482020 والثانية عن حرائق الغابات في أستراليا.ومن قصائد الديوان:دروسٌ مرتبكةاِعتِقي أيّامَنا النابضةَ الألوانِ من وقتٍ مكبّلْوإِبعدي أُرجوحةَ الأوهامِ عن حُلمٍ مؤجّلُطرّزي الأفقَ بأقواسِ قُزَحْوابصري كيف سيأتينا الفرحْحرّري أيامنَا المسلوبةَ غَدْرًاواقطفيها وردةً ترقصُ عطرًااِزرعيها في مكانٍ لا تراه الريحُ يومًاوانثريها في فضاءٍ يحتسي شمسًا وغيْمًاإنَّه الدرسُ الذي قالته لي ريحُ الشمالْوهو الدرسُ الذي باحتْ به ريحُ الجنوبْغير أنّا قد جَرَعْناغُصَصَ الخيبةِ من باقي الدروسْفدروسُ الغربِ لا تبعثُ ضوءًاودروسُ الشرقِ لا تعلنُ شيئًا