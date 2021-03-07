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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية» تُنهي استعدادتها لافتتاح «أهلًا رمضان»

الأحد 07/مارس/2021 - 12:07 م
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن انتهاء الاستعدادت بكافة أسواق الجمهورية على كافة المحاور لمعرض «أهلا رمضان »، والذي سينطلق هذا العام تحت شعار «معا من أجل مصلحة المستهلك» لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وسيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك؛ بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي تقل الأسعار، بالإضافة إلى الخصومات الممنوحة منهم، وذلك بالشراكة بين القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع العام ممثلا في وزارات التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والتضامن والتنمية المحلية والشباب والرياضة والمحافظات، وتحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي تلك المبادرة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لضمان توافر افضل السلع باسعار منافسة فى كافة انحاء مصر وتحقيق استقرار الأسواق قبل بدء الشهر الكريم وما يتواكب معه في ارتفاع من حجم الطلب.



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