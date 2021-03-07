«الهجرة الدولية» تدعو «مكرم» للمشاركة في احتفال المنظمة بيوم المرأة العالمي

وجه لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، دعوة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، للمشاركة في الفاعلية التي من المقرر أن تقيمها المنظمة احتفالا بيوم المرأة العالمي.يأتي ذلك كونها تمثل "أيقونة نجاح" للمرأة المصرية في قدرتها على تولي المناصب الحيوية في الدولة، وأيضا على مستوى تقديمها أفكار ومبادرات مبتكرة تتناسب مع التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة في كافة المجالات، وذلك خلال لقائه مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال الهجرة.كما استعرض دي بويك جهود المنظمة في مجال الهجرة، مشيرًا إلى أن مكتب المنظمة من المقرر قريبًا أن يطلق ورشة عمل عن ريادة الأعمال لتدريب وتأهيل الشباب المصري، وهي من تمويل الحكومة الإيطالية.