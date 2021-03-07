شيحة: إجراء 38 جراحة حقن شرياني بالكبد و52 عملية لغير القادرين

أعلن الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد المصري، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين، على 4099 مريضا.وقال إنه تم إجراء 403 حالات منظار، وعمل 451 أشعة فيبروسكان، وإجراء 768 حالة أشعة موجات صوتية، وعمل 69 حالة أشعة X RAY وإجراء 307 حالات أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر فبراير 2021 .وأكد شيحة أنه رغم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتم تطبيقها بالجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري لمنع انتشار فيروس كورونا، تم إجراء 38 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و52 عملية جراحية متنوعة، منها 31 استئصال مراره و9 جراحات للسمنه المفرطه و 4 جراحات استئصال ورم بالكبد و2 جراحة استئصال ورم بالقولون وحالة استكشاف جراحي و7 جراحة فتق.وأضاف أنه تم إجراء تحليل طبي لعدد 2511 مريضا وإجراء منظار قنوات مرارية لعدد 13 مريضا، وتقديم تطعيم فيروس بي 1721 وتقديم علاج متنوع لعدد 877 مريضا من غير القادرين.