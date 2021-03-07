وزير الأوقاف: التفسيرات الخاطئة للدين خطر على المجتمعات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية الدين الحقيقي هى صمام أمان المجتمعات، مشيرا إلى أن البشرية بلا دين أو ضمير غابة متوحشة.وأضاف، في المؤتمر الذي عقد صباح الأحد بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التفسيرات الخاطئة للدين وما تقوم به الجماعات المتطرفة خطر وتجعل المجتمعات أكثر توحشا.ونوه إلى أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد السبت والأحد المقبلين، يجمع بين الجلسات الواقعية والافتراضية، لإتاحة الفرصة أمام من أراد المشاركة من الدول ولم يتمكن من الحضور.وأضاف جمعة أن المؤتمر يحظى بإقبال دولي للمشاركة والحضور، ولكن يتم الانتقاء واختيار الشخصيات، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليباد بسبب جائحة كورونا.