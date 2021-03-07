ماليزيا تسجل 1683 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجّلت ماليزيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.وأفادت وزارة الصحة الماليزية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 313 ألفًا و460 إصابة، بينهم 20 ألفا و333 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1169 وفاة، مشيرة إلى تعافي 2506 حالات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 291 ألفًا و958 حالة.