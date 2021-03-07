الإمارات تسجل 2613 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 234.763 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 410.849 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.322 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.587 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 392.792 حالة.