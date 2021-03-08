عمر صديق: الكاريكاتير يمنح المتعة والجمال والبهجة

ـــ ما حكايتك مع الكاريكاتير وأين بدأت وكيف ومتي ؟



ــ لماذا اخترت الكاريكاتير كشكل فني تمارسه ؟



كيف تري حال الكاريكاتير قديمًا مقارنة بوضعه الحالي؟



إلي أين يمضي وضع الكاريكاتير مستقبلًا؟



ـ من من فناني الكاريكاتير تأثرت به وأعجبتك أعماله ؟



ــ هل أقمت معارض شخصية لك أو شاركت في معارض جماعية؟ حدثنا عنها



ــ ما دور فن الكاريكاتير في المرحلة المقبلة ؟



في العام الماضي حصل فنان الكاريكاتير عمر صديق علي جائزة المجلس الهندى للعلاقات الثقافية٬ قسم "الفنون الرقمية وفن العصر الحديث٬ والتي أقيمت تحت عنوان "استخدام القناع والتباعد الإجتماعي.. العالم متحد في معركته ضد كورونا"٬ وقد فاز "صديق" بالجائزة التي تقدم إليها أكثر من 800 عمل فني من مختلف دول العالم.عن حكايته مع الكاريكاتير ومستقبله وما يمثله هذا الفن كان لــ "الدستور" هذا اللقاء مع الفنان عمر صديق٬ والذي نشرت رسوماته في عدة كتالوجات دولية٬ يونانية وإيرانية وبلغارية وكورية وتركية وروسية وفرنسية ورومانية وغيرها الكثير.البداية كانت في الصغر ثم تطورت خلال مرحلة الدراسة الجامعية٬ حيث كنت أشارك في مسابقات الكلية السنوية بكلية التجارة٬ وكنت أحصل بفضل الله سنويا علي الجائزة الأولي عن جامعة عين شمس.ثم ترددت علي الفنان ناجي كامل في الأهرام لمزيد من التعلم والتطوير٬ ثم ترددت أيضا علي الفنان مصطفي كامل في الجمهورية للتعلم.و بدأت أرسم لنفسي فترة من الزمن دون أن أنشر شيء ثم بدأت الاشتراك في مسابقة الدولية في مجال الكاريكاتير وتوالت الجوائز الدولية والمعارض الدولية وفي مصر ومازالت.بالنسبة للكاريكاتير٬ هو الذي يختارنا٬ وليس نحن من نختاره٬ ولا يوجد قسم في كلية الفنون الجميلة اسمه كاريكاتير. أنت تجد نفسك ترسم كاريكاتير ومن ثم تحاول تطوير نفسك وعمك الفني فقط لا غير.الكاريكاتير في تطور مستمر مع وجود التطور العلمي والميديا٬ أصبحت الأخبار سهلة وكتيرة مما يسهل عملية إنتاج أفكار بسهولة.بالنسبة لي الوصول إلي العالم ومعرفة المسابقات الدولية أسهل والإشتراك أيسر وأجمل.الفنانين الذين تأثرت بهم في أول الطريق الفنان ناجي كامل والفنان مصطفي كامل٬ طبعًا بسبب التعليم واستفدت من كثيرين طبعا وما زلت أستفيد. وأما عن الإعجاب فالفنانين كالفواكة لكل فنان جمال طعمه ومذاقه.في سنة 2016 أقمت معرض شخصي اسمه "أسلوبي" وقد نال استحسان الكثير. ولكن عن المشاركات فهي لا تحصى٬ فهي كثيرة جدًا في مصر وفي مختلف دول العالم. ولكني أذكر بعض المعارض الأخيرة٬ حيث شاركت في معرض عام 2019 بالمركز الثقافي الصيني وكنت قد حصلت فيه على جائزة دولية عن الفيلسوف الصيني "لاو توزه".وفي 2020 شاركت في معرض محمد عفت بدار الأوبرا٬ وشاركت في مسابقة متحف الفيوم للكاريكاتير وفزت بجائزة٬ كما شاركت في معرضين بقاعة أوبونتو بالزمالك بعنوان "الدائرة" ومعرض "بهجاتوس".وبقاعة نوت بالزمالك معرض جماعي وشاركت بورتريه لمحمد صلاح والسادات إلي جانب ومعارض أخرى. وآخر معرض كان منذ عدة أيام في سوريا٬ معرض دولي عن نزار قباني وعن الحب وكنت عضو لجنة التحكيم. واليوم لدي مشاركة فى ملتقى رواد الكاريكاتير بدار الأوبرا قاعة صلاح طاهر.دور الكاريكاتير مستمر دائمًا٬ سواء في التوعية والنقد والسخرية من أوضاع خطأ٬ بالإضافة إلي أنه فن يمنح المتعة والجمال والفرح والبهجة.يشار إلي أن عمر صديق فاز بعدة جوائز منها: جائزة مجلة الملح والفلفل الروماني الدولية في رومانيا 2012. شهادة تقدير في مسابقة لبنان الدولية 2014. كما حصل على ميدالية شرف من السفير الهندي في مصر لمجموعة من القائد غاندي 2013 و2017. تم اختياره من الشركة الأمريكية Head Metal Comics American Cartoons and Music. عضو لجنة التحكيم في مسابقة لبنان الدولية للفنون والحرف 2018 وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير.