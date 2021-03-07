هبوط الذهب لأدنى مستوياته منذ يونيو 2020 خلال الأسبوع الماضي

قال كريم راغب، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن المعدن الأصفر سيظل مرآة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية، وإن المتابع لحركة الذهب الأسبوعية والشهرية يستطيع ان يدرك مدى صعوبة الأسبوع المنصرف على حركة أسعار الذهب وتكبده انخفاضات حادة، حيث واصل الذهب انخفاضه للأسبوع الثالث على التوالي ولكن خلال الأسبوع الماضي وصلت أسعار الذهب الي أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020.واضاف ان الذهب شهد خلال تداولات الأسبوع الماضي ضغط بيعي متأثرًا بقوة الدولار وتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، والذي يحاول إنقاذ الدولار من تعثره طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة حيث شهدت حركته هبوطًا قويًا مقابل معظم الملاذات الآمنة.وأوضح أن أسعار الذهب حققت قاعًا في مستويات 1687 دولار للأوقية مقتربًا وبشدة من حد القناة الهابطة الرئيسية التي يتداول فيها منذ أغسطس الماضي بعدما شهدت الأسعار تذبذبًا عنيفًا من قمته التاريخية عند 2074 دولارًا للأوقية.وأشار كريم راغب، إلى أن اقتراب أسعار الذهب من مستويات القناة الهابطة 1670 والتي تمثل دعمًا هامًا يتزامن مع مستوى تصحيح 38.2% على نسب تصحيحات فيبوناتشي يجعل من هذه المستويات دعمًا قويًا للأسعار نتوقع وجود مشتري في تلك المناطق يستطيع رفع مستويات الأسعار نحو المقاومة الرئيسية 1760، والتي تمثل حاجز صد قوي للثيران، حيث باجتيازها قد يمتد الصعود لمستويات المقاومة التالية 1830.ونوه بأن الأسبوع الماضي شهد موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة التحفيز وهو ما قد يدعم أسعار الذهب صعودًا، وهذا يعتبر جانب إيجابي آخر، ما يشير إلى التداولات هذا الأسبوع ستكون إيجابية، وتشهد هذا الأسبوع بيانات سوق العمل وطلبات إعانة البطالة، مؤشر اسعار المنتجين والتوقعات للبيانات الثلاثة سلبية وهو ما قد يؤثر صعودًا على أسعار الذهب.السيناريو العكسيوأكد التقرير الأسبوعي للذهب والمعادن الثمينة، أنه في حال فشلت أسعار الذهب في التماسك عند أعلى مستويات الدعم الرئيسي 1670 دولارًا للأوقية، فهذا يعني فشل المشتري في دعم الأسعار مما قد يدفع الأسعار جنوبًا محققا المزيد من الخسائر ليتجه نحو الدعم التالي 1650 ثم 1630 دولارًا.يذكر أن مجموعة تراست كابيتال كانت قد أعلنت عن إطلاق أعمال شركة نور جولد لخدمة المستثمرين في الذهب والفضة، حيث تقوم بتزويدهم بالتقارير الفنية والاستشارية على مدار الساعة، كما تستهدف توسيع قاعدة مستثمري الذهب والفضة في مصر لما ينتظر تلك المعادن الثمينة من مستقبل باهر على صعيد الأسعار، حيث تتسابق صناديق الاستثمار العالمية والبنوك الكبرى حول العالم في زيادة أرصدتها من الذهب، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الإغلاقات الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا.