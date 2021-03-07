محافظ الإسكندرية: مكتبي مفتوح لجميع أهالي الشهداء

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الجندي المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم.وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء دائما، وأن لهم الأولوية في تلبية جميع طلباتهم، قائلًا: «هذا أقل ما يمكن تقديمه ردًا لجميل شهدائنا الذين ضربوا أسمى معاني التضحية للدفاع عن أرض مصر وشعبها لتظل مصر قوية صامدة والوصول بها للمكانة التي تستحقها على مر التاريخ».وشهد الاحتفال؛ عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلًا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات. وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.