رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

إليسا عن زيارة البابا فرانسيس للعراق: نموذج للصورة الحقيقية للتعايش

الأحد 07/مارس/2021 - 11:59 ص
إليسا
إليسا
ياسمين محمود
طباعة
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن فرحتها بالزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلي العراق.

وكتبت الفنانة من خلال حسابها الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، " كبران قلبي بالقيمة التاريخية للعراق وللمسيحيين بالمطلق بزيارة البابا فرنسيس التاريخية.. هيدي حضارة منطقتنا اللي نتمنى ترجع وتعمل هالزيارة الفرق لإظهار الصورة الحقيقية للعراق وخصوصا للوجود المسيحي ونموذج التعايش فيها من بعد ما شوهتها أيادي الجهل والتطرف".

ووصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الجمعة الماضية، إلي العراق في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وسط استقبال شعبي وترحيب من المنطقة العربية والعالم أجمع.

وتأتي الزيارة غير المسبوقة في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تخطت خمسة آلاف في يوم واحد، وهو رقم قياسي فيما تفرض السلطات إغلاقًا تامًا يتزامن مع الزيارة.

وقال البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان، عشية الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام "أخيرا سوف أكون بينكم أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل".
إليسا عن زيارة البابا فرانسيس للعراق: نموذج للصورة الحقيقية للتعايش
إليسا عن زيارة البابا فرانسيس للعراق: نموذج للصورة الحقيقية للتعايش

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

11 مخالفة تطيح بإمام وخطيب «الحسين»

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

«سياج الأمنية».. معرض فني لـ هشام بركات بجاليري نوت

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي