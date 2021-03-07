إليسا عن زيارة البابا فرانسيس للعراق: نموذج للصورة الحقيقية للتعايش

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن فرحتها بالزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلي العراق.وكتبت الفنانة من خلال حسابها الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، " كبران قلبي بالقيمة التاريخية للعراق وللمسيحيين بالمطلق بزيارة البابا فرنسيس التاريخية.. هيدي حضارة منطقتنا اللي نتمنى ترجع وتعمل هالزيارة الفرق لإظهار الصورة الحقيقية للعراق وخصوصا للوجود المسيحي ونموذج التعايش فيها من بعد ما شوهتها أيادي الجهل والتطرف".ووصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الجمعة الماضية، إلي العراق في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وسط استقبال شعبي وترحيب من المنطقة العربية والعالم أجمع.وتأتي الزيارة غير المسبوقة في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تخطت خمسة آلاف في يوم واحد، وهو رقم قياسي فيما تفرض السلطات إغلاقًا تامًا يتزامن مع الزيارة.وقال البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان، عشية الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام "أخيرا سوف أكون بينكم أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل".