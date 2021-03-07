13039 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس (فيديو)

أدى 13039 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس، اليوم الأحد، بإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.وتفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج السكرتيرالعام المساعد للمحافظة ومحمود الفولي مديرعام التربية والتعليم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحى السويس لمتابعة سير امتحان المتعدد التخصصات للصف الثالث الاعدادي داخل اللجان.وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها داخل جميع اللجان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات للجان لتوفير الجو الملائم لراحة الطلبة ومراقبي اللجان.يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 98 لجنة وعدد الطلاب 13039 طالب وطالبة على مستوى الصف الثالث بمدارس الإعدادية بمحافظة السويس.رافق محافظ السويس فى الجولة كلًا من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى السويس والمهندس محمد خالد مدير الإدارات الهندسية بحى السويس وأشرف سليمان، مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة وقيادات مديرية التربية والتعليم.