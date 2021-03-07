«التعاون الخليجي» يبحث مع سفير فرنسا لدى السعودية القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمكتبه اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أولويات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي وفرنسا.