صرف 50% من مقررات مارس التموينية في مطروح

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، الانتهاء من صرف السلع التموينية لشهر مارس الجاري بنسبة 50%، على البطاقات التموينية حتى الآن.وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين لاستلام مقررات التموين شهريا بنسب مرتفعة خلال الأسبوع الأول من ذات الشهر، رغم قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بالاستمرار في عمليات الصرف للسلع التموينية حتى نهاية كل شهر، بجانب صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر بدلا من يوم 20، لتتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من جميع السلع.