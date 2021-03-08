بعد تصدر غادة عادل التريند.. سر «أم العيال» وعلاقتها بأبنائها

- الحفاظ على رشاقتها



- تجيد أدوار الشابة في سن الأربعين



- ست بيت



- جمالها طبيعي



- ممارستها للرياضة



- ماهي علاقتها بأولادها



تصدرت الفنانة غادة عادل محرك البحث جوجل بعد إعلان المخرج مجدي الهواري إصابتها بفيروس كورونا.وتعتبر الفنانة غادل عادل أم من الدرجة الأولى، حيث أن لديها 5 أولاد من زوجها السابق مجدي الهواري، وتربطها علاقة قوية بهم.رغم أنها أم لـ 5 أولاد وهي في سن الأربعين إلا أنها تمتلك الجمال والأناقة لوقتنا هذا، ربما كل ما جدّ على الفنانة غادل عادل أنها أصحبت أكثر جمالا وأناقة من ذى قبل.ما زلت غادة تجيد تقديم أدوار الفتاة الشابة على الشاشة على الرغم من أنها أم لخمسة أولاد، إلا أن الحمل والولادة لم تؤثر ولكنها حافظت علي رشاقتها وعلى جمالها مما جعلها شابة في سن العشرين.على الرغم من أنها ممثلة مشهورة ولديها كثير من الأعمال إلا أنها ست بيت بحسب تصريحاتها، حيث تجيد طهي العديد من الأكلات.لم تخضع الفنانة غادة عادل إلى عمليات تجميل، حيث أنها تتمتع بمظهر شبابي طبيعي مما جعلها حديث الكثير عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.دائما ما تظهر الفنانة غادة عادل بالجسم الممشوق، حيث أن تكون حريصة علي ممارسة الرياضة بشكل يومي.قالت في إحدى اللقاءت التلفزيونية إنها دائما معهم ولا تنشغل عنهم أبدا، حيث أنها تظهر معهم في جميع المناسبات والاماكن العامة وهي تصاحب ابنتها لكي تكون معها الصاحبة والأخت.