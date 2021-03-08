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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدر غادة عادل التريند.. سر «أم العيال» وعلاقتها بأبنائها

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:10 ص
غادة عادل
غادة عادل
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة غادة عادل محرك البحث جوجل بعد إعلان المخرج مجدي الهواري إصابتها بفيروس كورونا.

وتعتبر الفنانة غادل عادل أم من الدرجة الأولى، حيث أن لديها 5 أولاد من زوجها السابق مجدي الهواري، وتربطها علاقة قوية بهم.

ما سر تألق غادة عادل رغم أنها أم لـ5 أولاد:

- الحفاظ على رشاقتها
رغم أنها أم لـ 5 أولاد وهي في سن الأربعين إلا أنها تمتلك الجمال والأناقة لوقتنا هذا، ربما كل ما جدّ على الفنانة غادل عادل أنها أصحبت أكثر جمالا وأناقة من ذى قبل.

- تجيد أدوار الشابة في سن الأربعين
ما زلت غادة تجيد تقديم أدوار الفتاة الشابة على الشاشة على الرغم من أنها أم لخمسة أولاد، إلا أن الحمل والولادة لم تؤثر ولكنها حافظت علي رشاقتها وعلى جمالها مما جعلها شابة في سن العشرين.

- ست بيت
على الرغم من أنها ممثلة مشهورة ولديها كثير من الأعمال إلا أنها ست بيت بحسب تصريحاتها، حيث تجيد طهي العديد من الأكلات.

- جمالها طبيعي
لم تخضع الفنانة غادة عادل إلى عمليات تجميل، حيث أنها تتمتع بمظهر شبابي طبيعي مما جعلها حديث الكثير عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

- ممارستها للرياضة
دائما ما تظهر الفنانة غادة عادل بالجسم الممشوق، حيث أن تكون حريصة علي ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- ماهي علاقتها بأولادها
قالت في إحدى اللقاءت التلفزيونية إنها دائما معهم ولا تنشغل عنهم أبدا، حيث أنها تظهر معهم في جميع المناسبات والاماكن العامة وهي تصاحب ابنتها لكي تكون معها الصاحبة والأخت.

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