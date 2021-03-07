إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (كوم حمادة - أبو المطامير - وادي النطرون - رشيد) عن إزالة 5 حالات تعدي على 688 م2 عبارة عن:- إزالة 2 حالة تعدى بالمهد بمساحة 548 بزمام جمعية البريجات وبقرية الطيرية بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية وعرضية، وإزالة حالة تعدي بالطوب الأبيض علي الأرض الزراعية بمساحة 100م بكوم الفرج بأبو المطامير.كما تم إزالة بالمهد لسور بالطوب الأبيض بطول 40 متر بقرية بني سلامة بوادي النطرون، وفك شدة خشبية مسلحة دور أرضي بقرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل برشيد.