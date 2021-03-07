ضبط مصنع لتصنيع زيوت السيارات بخامات مجهولة في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مصنع زيوت وشحوم سيارات، كائن بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع زيوت السيارات مُستخدمًا خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر.وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (6 أطنان زيت سيارات)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.