ضبط 3 مسجلين سرقوا سيارة في الوايلي

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة)، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة.. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.